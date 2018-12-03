كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 02:04 صباحاً - الإخوان طرحوا أنفسهم على أنهم "الدين" وليس كـ"أيديولوجية"

قال الكتاب والباحث التونسي في علم الأديان المقارن، محمد الحداد، إنه لم يكن من المتوقع أن تجري الأمور بتلك السرعة التي شهدتها الأحداث خلال الثورة التونسية والاطاحة بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، إذ كان هناك شعور أن هناك عهداً سينتهي لكن حدث تسارع كبير وكان مفاجئ.

وأضاف الحداد خلال لقاء له ببرنامج "القنديل" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي أكرم خزام، أن الفكر الإخواني هو آخر أيديولوجية طُرحت وأظهرت عدم كفاءتها في تسيير المجتمع، مشيرا إلى أن الثورات العربية اتجهت كلها تقريباً إلى الفكر الإخواني باعتبار آخر الأيديولوجيات الموجودة على الساحة، إلا أننا في النهاية لم نرى أي نجاح لهذا الفكر سواء قيادة الثورات أو في قيادة الدول عندما حكمتها مرجعيات الإخوان.

وأوضح الحداد أن فشل الإخوان في الحكم كان شيئاً منتظر نظراً لإنعدام رؤيتهم وتصورهم واضح فيما يتعلق بالدولة والاقتصاد والثقافة وغيرها، متابعاً أن المخرج الوحيد للمجتمعات العربية هو أن يحدث حراك فكري مثل الحراك السياسي الذي حدث، وأن يكون هناك حوار وتثمين للعديد من الأفكار التي طُرحت خارج الاطارات الأيديولوجية سواء الإخوانية أو غيرها، مؤكدا أن عصر الإيدلولوجيات انتهي منذ التسعينات في العالم إلا أنه مازال مستمراً حتى اليوم في المجتمعات العربية.

وأشار الحداد إلى أن الإيديولوجية الإخوانية طرحت نفسها على أنها الدين، وليست أيديولوجيا كي تظهر أمام الناس بأنها خارج النقد.