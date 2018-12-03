كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 02:04 صباحاً - للكبار فقط +18 .. هيفاء وهبي تنشر صورة فاضحة داخل الـ" البانيو "

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة بـ"شيك"، وارتدت فستان ولاقت إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.

واعاد رواد مواقع التواصل نشر صورة قديمة قد نشرتها " هيفاء" منذ فترة وتفاعل معها الجمهوش بشكل كبير وأبدو اعجابهم بها .



