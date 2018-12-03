كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 02:04 صباحاً - متصلة: "بنتي وجوزها مبيصلوش ومش عارفة اقنعهم"..وعلي جمعة يرد

كتبت : شيرين عصملي

قالت متصلة تُدعى نجوي،:"بنتى عندها 25 سنة وبحاول اقنعها بالصلاة ومش عايزة تقتنع، وكنت أتمنى أن ترتبط بشخص يقنعها بالصلاة".

وتابعت :"لكنها تزوجت من شخص لايصلي، وكنت أرفض الزواجة، ووعدني أنه سوف يُصلي ويقنعها بالصلاة، لكنه لم ينفذ وعده، وهما الإثنان رافضين نصيحتي ليهم، مش عارفة أعملهم إيه".

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، قائلًا: "ليس لكي إلا الدعاء، وربنا هو الهادي والقادر على هدايتهم".

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى يقول: "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ".