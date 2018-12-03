كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - "شعبة الدخان" تنفي رفع أسعار السجائر والمعسل

كتبت : شيرين عصملي

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، رفع أسعار السجائر والمعسل بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن الأسعار مستقرة وكما هي ولن تشهد زيادة الفترة المقبلة.

وأكد أن وزير المالية قرر إعفاء منتجات المادة الخام التي يتم تصنيع السجائر أو المعسل منها، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط كان حريصًا في قراره على عدم توقف العمل في المصانع والمواطن محدود الدخل.