كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - بالفيديو.. لاعب الأهلي الجديد يكشف نص رسالة أبو تريكة له

محمد محمود لاعب دجلة

كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة عن الرسالة التي تلقاها من محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر السابق لتهنئته على الانضمام لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووقع لاعب وادي دجلة صاحب الـ20 عاما على عقود انتقاله للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر الشتوية.

وقال محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبو تريكة هنأني بالانتقال للأهلي، وقال لي في رسالته عبر تويتر -ركز واتعب واجتهد في التدريب والتوفيق سيكون معك".

وأتم: "تشبيهي بمحمد أبو تريكة شرف كبير، فهو موهبة لن تتكرر، ومركز صانع اللعب هو أكثر مركز أرتاح باللعب فيه".