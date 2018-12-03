كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - التموين تكشف سبب حذف بعض البطاقات وكيفية تقديم التظلمات لإعادتها

كتبت : انجي بيومي

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن أي مواطن يجد أنه تم خصم عدد من الأفراد على بطاقة التموين، يتوجه لمكتب التموين لملئ نموذج أداء الخدمة، لكتابة الأرقام القومية الصحيحة لأفراد الأسرة، ويتم تسجيلها ومراجعتها، ويتم قبول ما هو سليم وحذف ماهو خاطئ.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء الأحد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعدل قاعدة البيانات أول بأول، ومكتب التموين يقوم بالرد على المواطنين خلال 10 أيام لتوضيح ما إذا تم قبول تظلمه أو أنه قوبل بالرفض.

ونوه، إلى أن حذف بطاقات تموينية بالكامل يحدث نتيجة أن جميع المستفيدين لاتوجد لهم أي بيانات او أن أرقامهم القومية غير صحيحة أو أرقامهم مكررة، ولذا يتم إيقاف الصرف للبطاقات بالكامل، وعليهم فورًا أن يراجعوا مكاتب التموين، منوهًا إلى أن وزير التموين أصر قرار باستمرار العمل بمكاتب التموين حتى الساعة الرابعة مساءًا.