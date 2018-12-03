كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - "الشوربجي": عائلتي وراء فوزى بالبطولات والإنجازات
معتز عوض
قال اللاعب محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا في لعبة الاسكواش، إنه ليس من السهل الحفاظ على النجاح والفوز ببطولة هونج كونج للاسكواش.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم" من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل أنه يتدرب في الاسكواش وعمره 8 سنوات، على مدار 3 أيام في الاسبوع".
ورفض الشوربجي الدخول بتجاهل اتحاد الاسكواش لانجازاته" قائلا
"أحقق البطولات بفضل عائلتي والمدربين الذين يقومون بتدريبي، ولايشغلني أى شئ أخر".
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