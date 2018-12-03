كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - "السبع" يكشف أسعار السيارات الحقيقية مع زيادة الدولار الجمركي

معتز عوض

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الأوروبية ستزيد بنسبة 3%، وستنخفض مع بداية العام المقبل.

وأضاف في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، أن زيادة سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات الأوروبية 3%، والسيارات ذات المنشأ غير الأوروبي حوالي 5%، ومن ثم فإن أسعار السيارات الأوروبية بعد حساب خفض الجمارك عليها وزيادة الدولار الجمركي فإن سعرها سينخفض حوالي 2%، متوقعًا أن تطبيق تلك الزيادة لن يكون فوريًا بسبب ركود السوق.

ونفى السبع ما تردد حول أن نسبة زيادة السيارات ستصل إلى 15% بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، مؤكدا أنه كلام غير صحيح، ونسبة الزيادة ستكون طفيفة، معقبًا: "استحالة سعر أي سيارة يزيد 13 أو 15% مرة واحدة كما يتردد"، لافتًا أن أسعار السيارات المستعملة ستزيد بنفس النسبة تقريبًا.