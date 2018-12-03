كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - "السبع" يكشف أسعار السيارات الحقيقية مع زيادة الدولار الجمركي
معتز عوض
قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الأوروبية ستزيد بنسبة 3%، وستنخفض مع بداية العام المقبل.
وأضاف في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، أن زيادة سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات الأوروبية 3%، والسيارات ذات المنشأ غير الأوروبي حوالي 5%، ومن ثم فإن أسعار السيارات الأوروبية بعد حساب خفض الجمارك عليها وزيادة الدولار الجمركي فإن سعرها سينخفض حوالي 2%، متوقعًا أن تطبيق تلك الزيادة لن يكون فوريًا بسبب ركود السوق.
ونفى السبع ما تردد حول أن نسبة زيادة السيارات ستصل إلى 15% بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، مؤكدا أنه كلام غير صحيح، ونسبة الزيادة ستكون طفيفة، معقبًا: "استحالة سعر أي سيارة يزيد 13 أو 15% مرة واحدة كما يتردد"، لافتًا أن أسعار السيارات المستعملة ستزيد بنفس النسبة تقريبًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن "السبع" يكشف أسعار السيارات الحقيقية مع زيادة الدولار الجمركي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .