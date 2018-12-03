كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - رسمياً - مسابقة أوروبية ثالثة للأندية تنطلق 2021

يويفا

أعلن رسميًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن إنشاء بطولة جديدة للأندية الأعضاء في الاتحاد، بنفس نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وجاء ذلك عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد، بعد مطالبة أعضاء رابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها رئيس نادي يوفنتوس "أندريا أنيلي" وفقًا لما ذكره الاتحاد في بيانه.

وستنطلق المسابقة الجديدة بدءًا من عام 2021، وسيطلق عليها "UEL2" أي بطولة الدوري الأوروبي 2.

وأوضح الاتحاد أنّ البطولة ستضم 32 فريقا، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات؛ وستتضمن البطولة 141 مباراة، وستقام اللقاءات يوم الخميس حيث ستقام البعض منها عصرًا والأخرى مساءًا.

وسيتم إقامة دور لخروج المغلوب قبل دور الـ16 وسيتكون من الأندية التي تحل في المركز الثاني بكل مجموعة وأصاحب المركز الثالث في بطولة يوروبا ليج.