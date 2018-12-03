كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - استشاري صحة نفسية تكشف الحل السحري البديل للفياجرا النسائية

معتز عوض

قال الدكتورة أمل محسن، استشاري الصحة النفسية، إن الزواج هو المنفذ الشرعي لكي تطلق المراة والرجل مشارعهما الانسانية، مضيفة أن وتابعت " في مصر من العيب أن تتحدث عن ضعف العلاقة الإنسانية مع زوجها.

وتابعت خلال حواره مع الإعلامية ثينة توكل، مقدمة برنامج " القاهرة اليةم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن الزوج من الممكن ان تكون طريقته فجه في العلاقة الحميمية أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته، لاتسطيع ان تتحملها، لذا لابد من الذهاب للايف كوتش لأخذ رايه قبل الزواج، حتى يستطيع أن يوفر الطريقة السحرية في الزواج".

وأوضحت استشاري الصحة النفسية ان الذهاب للايف كوتش هو الحل السحري البديل عن الفياجرا النسائية".