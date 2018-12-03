كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - بوردو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

بوردو

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما أمام فريق بوردو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب "بوردو الجديد"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الباريسي بهدف نظيف، سجله البرازيلي "نيمار دا سيلفا" بأسيست من مواطنه "داني ألفيس".

وفي الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 53 تمكن "جيمي برياند" من إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبعدها بدقائق تلقى البي اس جي ضربة قوية بخروج "نيمار" ومشاركة "موتنيج" بدلًا منه بسبب الإصابة.

ثم في الدقيقة 66، تمكن الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" من إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي، ولكن قبل نهاية المباراة بدقائق وفي الدقيقة 84 أحرز "أندرياس كورنيليوس" هدف التعادل مجددًا لبوردو.

هذا التعادل هو الأول لأثرياء باريس هذا الموسم، ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 43 في صدارة الدوري الفرنسي، فيما ارتفع رصيد بوردو للنقطة 18 بالمركز الحادي عشر في سلم ترتيب الليج آ.