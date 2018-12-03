كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - بالفيديو.. إشبيلية يسقط في فخ ألافيس ويفقد صدارة الليجا

إشبيلية

سقط فريق إشبيلية الإسبانى، فى فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

افتتح جوناثان رودريجيز التهديف لصالح ألافيس فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ثم أدرك وسام بن يدر التعادل للفريق الأندلسى فى الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يتراجع إشبيلية للمركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، ليهدى الصدارة إلى برشلونة الذى يملك فى رصيده 28 نقطة عقب الفوز على فياريال بهدفين دون مقابل، فى نفس الجولة، كما رفع ألافيس رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الخامس.