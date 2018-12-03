كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 12:51 صباحاً - محافظ الأقصر يتفقد نقاط المسح الخاص بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي

الأقصر – شيرين طلعت

تفقد المستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر ، عدد من نقاط المسح الخاصة بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية ضمن مبادرة 100 مليون صحة ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنتشرة بجميع مدن وقري المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه

بدات جولة المحافظ بتفقد نقطة المسح بمركز صحة الاسرة بمنطقة المنشية وسط مدينة الاقصر حيث تابع توافر كافة الاجراءات والأدوات اللازمة بكميات كافة للمواطنين المستهدفين من الحملة داخل الأقصر.

وبادر المحافظ بإجراء التحليل الطبي داخل نقطة المسح بمركز صحة الاسرة بوسط مدينة الأقصر حيث كان اول من تقدم صفوف المواطنين لاجراء التحليلات لحث وتشجيع الاهالي علي القيام بالتحليل والكشف للاطمئنان علي سلامتهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد نقاط المسح بمستشفي الأقصر الدولي ، حيث تابع انتظام سير العمل للخدمات الطبية المقدمة، وذلك بداية من المسح وسحب العينات مرورًا بالفحوصات والتحاليل ونهاية بطرق صرف العلاج، مشيرًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المواطنين للاستجابة والمشاركة في المبادرة .

واستمع المحافظ خلال جولته الميدانية لعدد من استفسارات المواطنين المشاركين، لتذليل أية معوقات أمامهم مع تسهيل مهمة وصولهم لأقرب نقاط مسح منتشرة بجميع مدن وقري الاقصر .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية لنقاط المسح بمدينة الاقصر كلا من نائب المحافظ محمد عبد القادر ، واللواء عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الاقصر ، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور السيد احمد عبد الجواد ، والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الاقصر ، وعدد من قيادات المحافظة والصحة ومركز علاج فيروس سي التابع لصندوق تحيا مصر .