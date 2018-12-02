هل تقبلين الكشف عند أخو زوجك طبيب النساء؟.. سيدات "تخجلن" وأخريات "توافقن"

استقبال المولود، أمر تنتظره السيدات بفارغ الصبر، يبحثن عن النظرة الأولى، اللمسة الأولى لهذا الرضيع المُنتظر، ولكن التجهيز لتلك اللحظة أهم ما يشغل بال الأمهات، ماذا يحضرن له، وفي أي مستشفى، ومن الطبيب.

داخل مجتمع السيدات بإحدى المجموعات السرية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طرحن هذا السؤال على السيدات، "لو أخو جوزك دكتور نسا توافقي يولدك؟"، لتتباين الآراء ولكن يأتي معظمها بالرفض بحجة "الخجل"، من كون الطبيب شقيق الزوج، فقالت نهى عصام، "إزاي يعني أخو جوزي يشوفني واتكشف عليه حتى لو دكتور؟"، بينما ردت شهد نهاد قائلة، "لا طبعا حاجة تكسف".

وتبنت العديد من السيدات الرفض لهذا الاقتراح، مؤكدين أن الكشف على شخص قريب، خاصة من جهة الزوج يحمل إحراجا كبيرا، على عكس الأشخاص الغريبة، التي لا يمكن رؤيتها من جديد إلا نادرًا.

وعلى جانب آخر، اختلفت أمل حسين مع السيدات قائلة، "أه طبعا وشاطر إيه المشكلة"، وتبنت نفس الرأي سيدة أخرى قائلة، "عادي طالما دكتور كويس، واللي يخليها نتكشف على دكتور غريب نتكشف على القريب".

وردت رحاب محمود ساخرة، "هو أولى من الغريب طالما كدة كده دكتور".

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