كيف علقت ياسمين رئيس على منتقدي اختيارها عضو لجنة تحكيم في "القاهرة السينمائي"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس سر تألقها وإطلالتها المتميزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40.
وقالت ياسمين في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش حضورها حفل الختام إنها اختارت فستانها من مجموعة مصصمم الأزياء زياد نكد ومكياج آية عبدالحميد ومصفف الشعر شادي من صالون محمد الصغير.
وعلقت رئيس على انتقاد البعض لها لوجودها ضمن أعضاء لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذه التجربة الجديدة التي سمحت لها أن تشاهد أكبر قدر من الأفلام وتطلع على ثقافات من بلدان مختلفة.
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