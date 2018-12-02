بدرية أحمد تردُّ على المشككين في كونها سفيرةً للنوايا الحسنة.. "موتوا قهر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن صمتها لكي تردَّ على كل المشككين في كونها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وذلك من خلال إبرازها لجواز سفرها الدبلوماسي.

ووجّهت رسالةً لكل المشككين، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات"، قائلةً: "الي يشكك إني أنا سفيرة النوايا الحسنة هادا جواز سفري الدبلوماسي.. موتوا قهر".

وسبق أن كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، أنّها مُصابة بسرطان الثدي، مشيرةً إلى إنّها لم تلجأ للعلاج، حتى الآن، لأنّها تنتظر أنْ تطمئن على أولادها في أمر ما.

وكانت بدرية أحمد قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب ارتدائها الحجاب وخلعه بمدة قصيرة جدًا ثم إعلان خطوبتها.