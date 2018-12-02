روان بن حسين لـ روزانا اليامي: "أنا أقدر أوديكي ورا الشمس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على إهانة الإعلامية السعودية روزانا اليامي لها، بعد أن رفضت الأخيرة تشبيهها بالأولى وسخرت من شكلها.

وقالت روان عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "إيش بها هذه الحضرمية تسبني في اللايف حقها.. ليه طيب أنا أيش سويتلك".

وتابعت: "عيب إنتي عايشة في الكويت وممكن أرفع عليكي قضية كده توديكي ورا الشمس.. خلاص بدي سامح عشان الحضارم أصحابي".

وكانت روزانا اليامي قد انتقدت قيام إحدى متابعاتها على تطبيق "سناب شات" بتشبيهها بالفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، قائلةً: "أعوذ بالله ما أشبه لها طبعًا..الله يكرمني".