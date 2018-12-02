إلهام شاهين مهدّدة بالغياب عن دراما 2019.. وتؤكّد: لا يوجد خطوات إيجابية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أسباب عدم احتمالية ظهورها في دراما رمضان 2019، وحقيقة أزمة شركات الإنتاج في مصر.

وأعربت إلهام في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في احتفال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العيد الوطني الـ47، عن سعادتها بالنجاح الباهر الذي حقّقه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

وتابعت: "هذه الدورة تفوّقت على الدورات السابقة من حيث التنظيم والإدارة ونوعية الأفلام المشاركة وفعالياته وندواته".

كما كشفت شاهين عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وبيت الأزياء الذي تعاونت معه.