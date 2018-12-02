حسين فهمي: ماجدة الرومي فتاة أحلامي.. وهذه حقيقة خلافي مع أحمد فهمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري حسين فهمي على تصريح المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، عندما قالت بأنه فتى أحلامها منذ الطفولة.
وقال فهمي في لقاء خاص مع "فوشيا"، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 إنه سعيد بنجاح فيلمه الأخير "الكويسين" بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد والفنانة شيرين رضا، موضحًا سبب موافقته على المشاركة في الفيلم، وتجسيده لشخصية الرجل الكوميدي.
كما كشف الفنان المصري عن حقيقة الخلافات بينه وبين الفنان أحمد فهمي بعد انفصال الأخير عن ابنته "منة".
التفاصيل عبر الفيديو التالي:
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