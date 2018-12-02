نشرت الفنانة الشابة إيمان العاصي، أحدث إطلالاتها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الأربعين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت إيمان بفستان جريء باللون الأبيض، بتصميم الـ"وان شولدر"، كشف عن ظهرها، وعن التاتو الموجود بمنطقة الصدر، وله فتحة ساق طويلة. كما تألقت بشعر قصير، ومكياج ترابي ناعم. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن تاتو مثير وفستان جريء..أحدث إطلالات إيمان العاصي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .