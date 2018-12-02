بالفيديو| استشاري تغذية يحذر من سندوتشات الكبدة الجاهزة

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي في المركز القومي للبحوث، إن سندوتشات الكبدة التي تباع بأسعار مخفضة للغاية تضر بصحة المواطنين.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية "dmc"، "إزاي كيلو الكبدة يبقى بـ50 جنيها والسندوتش الواحد يتباع بـ2 و3 جنيهات حاجة مش منطقية".

وأضاف أن السندوتشات التي تباع على عربات الكبدة عبارة عن بقايا دم الكبدة، مضيفا أن هناك 4 مواصفات قياسية للحكم على سلامة الكبدة منها اللون، فيجب أن تحمل اللون البني الفاتح، أن تكون لامعة، خالية من البقع والتجمعات الدهنية.

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