"بلف كعب داير على المحاكم".. "مطلقة" تروي معاناتها لاسترداد طفلتها

مشكلة تعاني منها كثيرات من السيدات وهى نقل حضانة أطفالهن بعد الطلاق، ولكي تتمكن الأم من فعل ذلك تواجه العديد من المشكلات منها تحايل الزوج لتنفيذ قرار المحكمة بنقل حضانة الطفلة.

"جوزي طلقني من سنة ومش عارفة ارجع بنتي لحضانتي"، هكذا عبرت ماجدة أحمد، أم لطفلة 6 سنوات، عن معاناتها بعد طلاقها، حيث فقدت طفلتها الوحيدة بعد تعنت زوجها معها ورفضه إرجاع طفلتها.

"بقالي سنة بلف في المحاكم علشان يعرفوا يرجعوا بنتي اللي كل ما روح علشان ننفذ وناخد البنت يغير مكانها علشان منعرفش ننفذ حكم المحكمة"، وتابعت: "حتى حقوقي المادية مش عارفة أرجعها".

اتجهت السيدة الثلاثينية بعد طلاقها لتعيش مع والدها بعدما باع الزوج "الشقة" قبل طلاق زوجته وتقول، "بعد ما طلبت منه الطلاق رفض أسبوع واحد ولاقيته باع الشقة واستغل وجودي عند أهلي ولما رجعت لاقيت الشقة باعها خلاص وبعد كده طلقني".

حاولت الأم بعد طلاقها إرجاع ابنتها ولكن باءت محاولتها بالفشل، "قبل ما يطلقني بيوم أخد بنتي كنت هموت لما صحيت من النوم لاقيتها مش في حضني وكل لابسها مش موجود ولما كلمته قالي بنتك مش هتشوفيها تاني".

بنبرة حزن تقول، "لفيت كعب داير على المحاكم علشان أعرف ارجع بنتي أنا مكنتش عايزة لا نفقة ولا أي حقوق ليا أنا كنت عايزة بنتي أعيش معاها".

كان تغيير محل سكن الطفلة هو الوسيلة التي اتبعها الزوج "للتحايل"، وعدم تنفيذ حكم المحكمة في إعادة الطفلة لحضانة أمها، كل ما تتمناه الأم الآن أن تعيد طفلتها إلى أحضانها وأن تتمكن من تنفيذ حكم المحكمة.

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