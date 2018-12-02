منى المنصوري تبحث عن القصات المميزة بتصاميمها.. والفتيات يفضلن بساطة الفساتين "الملكية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة الإماراتية منى المنصوري، عرضها الجديد ضمن "تيفاني فاشن ويك" الباريسي، بحضور الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، ونخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والمصممين.

وكشفت "المنصوري" خلال مقابلة مع "فوشيا" عن أكثر ما ميّز فساتين الزفاف في العرض الجديد، بالإضافة إلى التصميمات التي اعتمدتها في القصّات والتطريزات.

وذكرت المصممة الإماراتية أنها قامت بتصميم 4 فساتين زفاف في عرضها الجديد، مشيرة إلى الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وأوضحت منى أن لكل مجموعة خطًا جديدًا وخاصًا في عملها، معربة عن سعادتها الكبيرة بما قدمته في العرض.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: