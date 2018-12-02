تعرفي على طريقة اختيار القناع المناسب لبشرتك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - القناع المناسب للبشرة من الأمور الضرورية جدًا، فالاختيار الخاطئ له قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبشرة.

يقدم موقع thehealthsite أنواع الأقنعة المناسبة لكل بشرة لتحصلي على بشرة مثالية خالية من العيوب.

الأقنعة الكريمية

مناسبة للبشرة الجافة والعادية، حيث تعمل على ترطيبها بالشكل المناسب لها لتمنحها النعومة المطلوبة ما يعطي للبشرة مظهرًا صحيًا ورائعًا.

أقنعة الطين

تناسب هذه الأقنعة البشرة الدهنية والمعرضة لظهور حب الشباب حيث تقوم بإزالة السموم من البشرة وكذلك الشوائب، وتعمل على توازن مستويات الزيت وتنظم إفراز الزيت على سطح الجلد إلى جانب تنعيم وتليين الجلد عن طريق إزالة الأتربة والغبار من سطح الجلد.

أقنعة الجل

هذه الأقنعة مثالية للبشرة الحساسة والجافة فهي لطيفة وخفيفة علي البشرة وتعمل على تهدئة وترطيب الجلد وشده.

أقنعة الورق

وهي الأكثر شعبية فهي سهلة ومريحة للغاية وتناسب كل أنواع البشرة وتستخدم بشكل أساسي للترطيب وتقليل الانتفاخ.

أقنعة التقشير

التقشير هو جزء مهم من روتين العناية بالبشرة ويعمل على التخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء، كما تعمل هذه الأقنعة على إعطاء البشرة مظهرًا مشرقًا وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة ومع ذلك يجب اختبارها من جانب الأشخاص الذي يعانون من الحساسية.