كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - التعادل السلبي يحكم لقاء مارسيليا وريمس في الدوري الفرنسي

مارسيليا وريمس

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة أولمبيك مارسيليا وستاد ريمس خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الفرنسي.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك خلال أحداث اللقاء، ليحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة اللقاء.

بتلك النتيجة رفع أولمبيك رصيده إلى النقطة 26 في المركز الخامس، بينما رفع ريمس رصيد إلى النقطة 21 في المركز التاسع.

وفي مباراة أُقيمت بنفس التوقيت تمكن فريق ستراسبورج من تحقيق فوزاً عريضاُ خارج قواعده على حساب مُضيفة رين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد..

رباعية ستراسبورج جاءت عن طريق أدريان توماسون في الدقيقة 20 وجوناس مارثين من ضربة جزاء في الدقيقة 32 واللاعب نفسه من ضربة جزاء اّخرى في الدقيقة 50 واختتم الرباعية بابلو مارتينيزفي الدقيقة 77 ، بينما سجل إسماعيلا سار هدف أصحاب الأرض الوحيد.