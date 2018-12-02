كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - بمشاركة صلاح - ليفربول يخطف فوز مجنون أمام إيفرتون بالبريميرليج

محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا أمام ضيفه إيفرتون، بهدف دون مقابل، فى "ديربى الميرسيسايد" الذى جمع بينهما مساء اليوم، الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وسجل أوريجى هدف الفوز القاتل ضد إيفرتون فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

أهدر الكولومبى يارى مينا، أول فرص إيفرتون بعدما سدد كرة رأسية لكنها مرت بجوار قائم ليفربول فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

مرر محمد صلاح كرة رائعة إلى البرازيلى فيرمينو الذى سددها لتمر بجوار قائم إيفرتون فى الدقيقة 19 من زمن المباراة.

أنقذ الحارس البرازيلى أليسون بيكر أخطر فرص إيفرتون ليكملها المدافع جوميز بشكل خرافى من على خط المرمى فى الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وتصدى جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون لإنفراد خطير من شاكيرى بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.

أهدر السنغال ساديو مانى، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، إنفراد أمام ضيفه إيفرتون، بالدقيقة 53 من زمن "ديربى الميرسيسايد" المقام بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

غادر النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة إيفرتون فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ليشارك دانييل ستوريدج بدلا منه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون

بهذه النتيجة، يرفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة استمر بها فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة، فيما يتفوق على تشيلسى الثالث بفارق 5 نقاط، كما جاء إيفرتون فى المركز السادس بعدما برصيد 22 نقطة.