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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - إفتتاح أحدث صالات عرض شركة سيارات توفيق محمد بحضور قيادات المنصور
إفتتحت شركة سيارات توفيق محمد – موزع معتمد إم جي ، صالة عرض جديدة بالمعادي ، لخدمة عشاق العلامة البريطانية العريقة ، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الشركتين على رأسهم المهندس عادل خضر ، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات و أنكوش أرورا مدير العمليات ولطفي منصور مدير عام التسويق والمبيعات ومحمد الشيخ مدير تسويق العلامة التجارية MG ، ومن الجانب الآخر أشرف توفيق رئيس مجلس إدارة شركة سيارات توفيق محمد ، وعدد من قيادات الشركة .
وتأتي صالة عرض MG كإضافة جديدة لسلسة صالات العرض التابعة لشركة سيارات توفيق محمد والتي تخدم جميع العلامات التجارية التابعة لوكالة المنصور للسيارات ، في إطار الشراكة القائمة بينهم منذ عشرات السنين ، حيث تعد شركة سيارات توفيق محمد من كبرى شركات توزيع السيارات في مصر .
وبهذه المناسبة قال المهندس عادل خضر – الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات : لدينا شراكة ناجحة نفتخر بها مع شركة سيارات توفيق محمد ، ويأتي إفتتاح صالة عرض MG تكليلا لمشوار ناجح بين الشركتين ، ونتطلع لمزيد من التعاون الناجح والمثمر خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه قال أشرف توفيق – رئيس مجلس إدارة شركة سيارات توفيق محمد – منذ الإعلان عن حصول " المنصور للسيارات " على وكالة سيارات MG وضعنا في الإعتبار ضخ إستثمارات إضافية في العلامة الجديدة و العمل على إفتتاح صالة عرض مخصصة لخدمة عملاء ومحبي العلامة البريطانية العريقة ، والعمل على وضع الخطط التسويقية لها من أجل إدخالها إلى سباق المبيعات مرة أخرى بعد أن غابت عن السوق المصري لفترة طويلة
وفي السياق ذاته قال أنكوش أرورا – مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات : بالطبع شركة سيارات توفيق محمد شريك أكثر من جيد ، ونثق في تحقيق نتائج إيجابية لما تتمتع به من خبرة كبيرة في قطاع السيارات
وعن خطط MG المستقبلية قال محمد الشيخ مدير تسويق MG بشركة المنصور للسيارات : نستهدف تحقيق أكبر إنتشار في جميع محافظات مصر ، إضافة إلى التواصل المستمر مع عملائنا سواء من خلالنا أو من خلال موزعينا المعتمدين ، ونستعد لخوض سباق 2019 بإستراتيجيات ومفاجآت لعشاق العلامة البريطانية الشهيرة .إ
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