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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - الربيع الفرنسى يشتعل - لأول مرة رفع شعار " ارحل يا ماكرون "
أعلنت حركة "السترات الصفراء" أنها ستنظم يوم 8 ديسمبر موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونشرت حركة "السترات الصفراء" يوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة دعت فيها المحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.
وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان "ماكرون إرحل".
واليوم الأحد، طالب المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس الرئيس إيمانويل ماكرون بالرحيل، ورفعوا شعارات مناهضة له وذلك فور وصوله لتفقد قوات الأمن غداة مظاهرات "السترات الصفراء" التي رافقتها أعمال عنف وشغب يوم السبت.
وبثت وسائل إعلام فرنسية بينها قناة "لاشين إنفو" مقاطع فيديو حيث المحتجون يهتفون بعبارة "إرحل.. إرحل" غير بعيد عن الرئيس الفرنسي الذي وصل برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة "كليبر" التي شهدت أعمال شغب وعنف.
كما رفع المحتجون أيضا شعارات تطالب ماكرون بالاستقالة من منصبه، حيث زار الأخير التجار المتضررين من مظاهرات "السترات الصفراء".
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