كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - أهم 9 نصائح لتتمتع بتجربة حلاقة مثالية

الذقن الأنيقة والمهندمة هى علامة تميز الرجل الأنيق، و دليل على اهتمامه بمظهره. ولذلك ليس من المدهش أن يتم تسليط الأضواء علي أنماط الذقون المختلفة في جميع أنحاء العالم. سواء كنا نتحدث عن ذقن كثيفة، أو ذقن قصيرة مهندمة، فإن الذقن من أكثر مظاهر الموضة التي يمكنك التباهي بها في هذا الموسم. ولكن تنبه، حيث إن إبقاء ذقنك نظيفة وأنيقة هو المفتاح لتحقيق المظهر "المثالي للذقن".

"براون" تعرف أن ذقنك هي تعبير فريد عن مظهرك. أمنح وجهك الإطلالة المثالية من خلال إتباعك لنصائحنا للحفاظ على ذقن أنيقة وجذابة طوال العام.

1. أحرص علي تنظيف ذقنك بإنتظام:

عادة ما تغسل شعر رأسك بانتظام، فلماذا تعامل ذقنك بشكل مختلف؟ استخدم كلا من الشامبو وملطف الشعر كل يوم أخرعلي ذقنك لإبقائها ناعمة، وخالية من التشابكات، وذات مظهر صحي.

2. حدد منطقة أسفل الفكين:

يمكن لذلك الشعر الذي ينمو أسفل منطقة الفكين أن يحدث فرقاً بين الذقن المهندمة والذقن الفوضوية. وللحصول على أفضل النتائج، إستخدم أداة تشذيب الذقن كل 2-3 أيام للتأكد من أن خط الوجنتين محدد وأنيق.

توفر لك ماكينة براون Multi Grooming Kit مشط قص الشعرفائق الدقة والتحكم الذى سوف يسهِل عليك تشذيب تلك المناطق الدقيقة.

3. العناية بالذقن الطويلة:

للحصول علي ذقن أكثر طولاً، ضع الشمع الخاص بالذقون لإبقائها ناعمة. فقط دلِك الشمع على ذقنك بكلتا اليدين، ثم استخدم مشط الشنب لتوزيع المنتج بشكل متساوي في ذقنك.

4. الحفاظ على المظهر الطبيعي للعنق:

يفضل بعض الرجال تشذيب الذقن تماماً عند منطقة العنق. وبينما يليق هذا النمط على بعض الرجال، قد يبدو على الآخرين أن لديهم "ذقن مزدوج" عند إتابعهم هذا المظهر. لذا فإن أسهل طريقة لتجنب مظهر "الذقن المزدوج" هو الإلتزام بقاعدة "الإصبعين"، وهي ان تضع إصبعيك فوق الحنجرة. فوقها مباشرة يبدأ خط العنق وعليه يمكنك ببساطة تشذيب أي شعر يتواجد بأسفله. وللحصول على ذقن أنيقة ومهندمة عليك بترك أي شعرفي أسفل الذقن، بينما تقوم بحلق الشعر البارز بأسفل الرقبة.

لكي تحصل على ذقن متدرجة وطبيعية بدلاً من مظهراً حاداً غير متناسق، إستخدم مشط الضبط الدقيق 3-11 مم بفاصل 2 مم، المتوفر مع ماكينة براون Multi Grooming Kit للحصول علي طول الذقن الأمثل.

5. قص شعر الذقن وهو جاف:

قم بتشذيب الشعر وقصه وهو جاف، لأن قص الشعر المبتل بالطول الصحيح يصبح صعباً لأنه يلتصق بالجسم. قم بشد الجلد بيدك قبل القص.

6. ابدأ بالطول الأكبر:

إن لم تكن واثقاً من طول الشعر الذي تريد قصه، فابدأ بالطول الأكبر – ويمكنك قص المزيد لاحقاً. تأتي ماكينة براون Multi Grooming Kit بمشط الضبط الدقيق ومشط الذقن الطويلة بالإضافة إلى أمشاط ثابتة جميعهم يوفر لك أطوال مختلفة لكي تجرب أطوال متعددة و تستطيع تحديد الطول المفضل لك.

7. الدقة هي أهم شىء:

احرص على الاهتمام الدقيق أثناء قص الشعر. فالهدف هو الحصول على خط دقيق وواضح. حدد الحواف باستخدام ماكينة دقيقة مثل براون المزودة بشفرات توفر دقة أداء عالية للحصول على أي نمط مطلوب.

8. حافظ على نظافة ماكينة الحلاقة:

حافظ على نظافة ماكينة الحلاقة والمقص الخاص بك لتجنب حساسية البشرة. من الأفضل تنظيف المنتجات بالماء. و لذلك فماكينة براون مقاومة للماء %100 ومناسبة للإستخدام الجاف و سهلة التنظيف بالماء.

9. اختبر كثيراً:

جرب العديد من الأطوال المختلفة قبل أن تقرر الإطلالة الأنسب لك!