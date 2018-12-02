كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 08:52 مساءً - ما بتروحش الجيم ولا باودر.. حكاية الثيران البلجيكية مفتولة العضلات

عادة ما نرى تلك الصورة الغريبة للثيران مفتولة العضلات عبر السوشيال ميديا، قد يشكك البعض من مصداقية تلك الصور، ولكنها حقيقية حيث أنها تعتبر إحدى السلالات البلجيكية من الثيران، وتتميز ببنية جسدية غير اعتيادية، وتحدث بشكل بسبب طفرة جينية دون تدخل الإنسان.

يزعم البعض، أن تلك السلالة تحقن بهرمون ستيرويد، حيث تظهر بتلك العضلات الكبيرة، ولكن الحقيقة أن تلك الثيران مصابة بطفرة جينية، وتبنى تلك العضلات بشكل طبيعى، وفقا لجريدة الصن البريطانية.

الثيران البلجيكية تعتبر واحدة فى العجائب الأبقار حول العالم، ويتم تصديرها إلى العديد من دول العالم منهم أمريكا وكندا وأوربا، ولكن تعتبر بلجيكا موطنها الأصلى، وتتميز بكتل عضيلة ضخمة، ويطلق عليها البعض العضلات المزدوجة، وتحدث نتيجة طفرة جينية طبيعية دون تدخل من الإنسان، ولا تحقن هرمونات أو أى أدوية آخرى.