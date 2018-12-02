بالفيديو| إماراتية تحتفل بالعيد القومي مع ابنها الصغير في المستشفى

احتفلت دولة الإمارات اليوم، بالعيد الوطني الـ 47، وسط أجواء مليئة بالإنجازات والريادة الإنسانية. وجاء من ضمن الاحتفالات قيام إماراتية الاحتفال بالعيد القومي، بصحبة نجلها الصغير وهو في غيبوبة بالمستشفى. وجاء من ضمن مظاهر الاحتفالات، توزيع مطار الملك خالد بالرياض أعلام الإمارات على المسافرين احتفالا بالعيد الوطني. وهنأ محمد بن راشد، حاكم دبي، الإماراتيين في رسالة صوتية، قال فيها: "حبيت اهنيكوا بشكل شخصي بالعيد الوطني، وأتمنى لكم أيام سعيدة وأتمنى للوطن أيام مجيدة ونحن مستمرون في العمل من أجلكم ومن أجل الوطن". ​

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