بينها "واشنطن بوست" و"ذا صن".. كيف تناولت الصحف العالمية أزمة فستان رانيا يوسف؟

ضجة واسعة أحدثتها الإطلالة الأخيرة للفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الخميس الماضي، لاقت اهتمامًا عالميًا من قبل العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية، بسبب الانتقادات الحادة التي تلقتها، وتواجه على إثرها اتهامات بالفعل الفاضح بالتحريض على الفسق والفجور.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع كل ما تراه تجاوزا في حق المجتمع المصري، فيما تقدمت رانيا يوسف باعتذار رسمي لمن أغضبتهم إطلالتها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلاله أنها لم تقصد إثارة حفيظة وغضب الكثيرين.

لم تنته الأزمة عند هذا الحد، إذ تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام، اتهموها خلالها بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور"، فيما دعا المحامي نبيه الوحش، نقابة المهن التمثيلية لإيقاف الممثلة رانيا يوسف عن العمل 3 أشهر على الأقل.

ويرصد "هن" كيف تناولت المواقع والصحف العالمية أزمة رانيا يوسف:

- The Washington Post

سلطت صحيفة "The Washington Post" الأمريكية، الضوء على أزمة الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تحت عنوان "محاكمة ممثلة مصرية لارتدائها ثوبا شفافا".

وذكرت الصحيفة أن الممثلة المصرية تواجه محاكمة الشهر المقبل بتهمة نشر الفسق والفجور بعد ظهورها بفستان مطرز بالكريستال الأسود يكشف عن ساقيها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضحت "The Washington Post" في تقريرها أن "مصر بلد محافظ تتمتع بأغلبية مسلمة، واحتفظت الدولة العربية التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة بآثار العلمانية رغم عقود شهدت تنامي النزعة الدينية المحافظة، لكن حالة رانيا يوسف تمثل تذكيرا بأن النزعة الدينية ما زالت تعم المجتمع المصري".

- Dailymail

تناولت صحيفة "Dailymail" البريطانية أزمة الفنانة الأربعينية، أمس، تحت عنوان "ممثلة مصرية قد تواجه الحبس 5 أعوام بعد ارتدائها ثوبا شفافا أظهر ساقيها في مهرجان سينمائي بالقاهرة".

وذكرت الصحيفة أن رانيا تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام في حال إدانتها، ومن المقرر عقد أولى جلسات محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور العلني يوم 12 يناير المقبل بعد شكوى تقدم بها عدد من المحامين إلى النائب العام.

- The Sun

تحت عنوان "ممثلة مصرية تواجه الحبس 5 أعوام لارتداء فستان شفاف في مهرجان سينمائي"، سلطت صحيفة The Sun الأمريكية الضوء على أزمة رانيا يوسف، مشيرة إلى أنها ستواجه عقوبة تصل إلى 5 أعوام في حال إدانتها بـ"التحريض على الفجور" في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

- Mirror

وأشارت صحيفة Mirror البريطانية إلى الجدل المثار حول ظهور رانيا يوسف بفستان شفاف على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، شبهه البعض بملابس السباحة.

ورصدت الصحيفة ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنوعت بين مؤيد ومعارض لإطلالة الممثلة البالغة من العمر 45 عاما.

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