بالصور| أول ظهور لريهام حجاج بعد أنباء زواجها من طليق ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ريهام حجاج أول صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بعد أنباء زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وظهرت ريهام بصحبة سيدة الأعمال مها حمزة، وأطل الثنائي بأزياء سوادء، وعلقت الفنانة الشابة قائلة، "نصي الثاني".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها، "أنتي فعلا أتجوزتي، ليه عملتي كده.. وأخدتي الراجل من مراته، إنتي زي القمر، وحشتنا طلتك".

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، منذ أيام، مؤكدة في بيان لها إنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر، "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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