كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:36 مساءً - ترامب يرسل الطائرة الرئاسية لنقل جثمان بوش الأب لواشنطن

أعلن مسؤولو الكونغرس، السبت، أن جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب سيوضع في كنيسة صغيرة في مبنى الكابيتول بواشنطن ابتداء من مساء الاثنين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وقد أمر الرئيس دونالد ترمب باستخدام طائرته الرئاسية لنقل الجثمان من تكساس إلى العاصمة الاتحادية.

وستقل الطائرة "إير فورس وان" ترمب من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، ثم "يجري إعدادها وإرسالها إلى هيوستن لنقل جثمان الرئيس بوش إلى واشنطن"، كما أعلن الرئيس الأميركي شخصيا السبت.

وأضاف ترمب من بوينس آيرس "سنرسل إير فورس وان، هذا شرف كبير يستحقه (الرئيس الراحل) بجدارة".

وقد ألغى ترمب مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا السبت خلال قمة مجموعة العشرين "احتراما" لعائلة الرئيس الأميركي الأسبق.

وتوفي جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، الجمعة، عن 94 عاما.