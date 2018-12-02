كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:36 مساءً - بالفيديو.. الجزيرة المطروحي يُقصى المصرى من كأس مصر

المصري البورسعيدي





نجح فريق الجزيرة المطروحى فى الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ليخرج الفريق البورسعيدى من البطولة الأقدم فى مصر . تقدم عمرو موسى للمصرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 ، وتعادل حسام الدين خليل من ضربة جزاء أيضا فى الدقيقة 59 وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح أبناء الجزيرة فى إحراز الهدف الثانى ، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا عن تأهل الجزيرة لأول مرة للدور الـ16 للبطولة ليواجه بتروجت .



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