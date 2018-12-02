كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:36 مساءً - سياسي: هجمات "الحوثي" على الجيش تتحول لـ "محرقة"

قال المحلل السياسي اليمني، عبدالمالك اليوسفي، إن السلوك العسكري الحوثي في الفترة الماضية، خاصة خلال فترات التهدئة، لم يلتزم بأي بأي عهد أو ميثاق، مشيرا إلى أن تكتيكات الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي في حالة التهدئة هي إعادة ترتيب الأوضاع وتطهير الجيوب.

وأضاف اليوسفي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أنه منذ بداية معركة تحرير مدينة "الحُديدة" وتقوم العصابة الحوثية بهجمات أشبة بـ "العمليات الانتحارية"، إذ تقوم العصابة الحوثية بتحريك عناصرها لشن هجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني إلا أنها سرعان ما تتحول إلى محرقة لتلك العناصر، مؤكدا أن العصابة الحوثية تمارس هذا السلوك الانتحاري منذ بداية المعارك إلا أنه لا يؤثر بأي شكل على تكتيكات الجيش الوطني على الأرض.

وأوضح اليوسفي أن العصابة الحوثية وصلت لمرحلة من الإنهاك بحيث لم يعد متاحاً لها أن ترتيب أوراقها، خصوصا في ظل الاستنزاف البشري الكبير لها وفي ظل عزوف القبائل عن امدادهم بالمقاتلين واستنزاف المخزون البشري الذي كانوا يعتمدون عليه للتجنيد.