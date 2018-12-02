كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:36 مساءً - جولدبرجر - نفخر بمشاركة 40 شركة ومؤسسة أمريكية بالمعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية

تهنئ بعثة الولايات المتحدة في مصر، مصر على انعقاد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية (EDEX) وترحب بحرارة بمشاركة أكثر من أربعين شركة ومؤسسة أمريكية في هذا الحدث الهام .

يمثل العارضون الأمريكيون مسئولون رفيعي المستوى قدموا خصيصاً من مقرات قيادة مؤسساتهم للمشاركة. كما تعرض الشركات الأمريكية أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجياً على مستوى العالم.

يضم الوفد الرسمي الأمريكي المشارك في معرض EDEX القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، ونائبة مساعد الوزير الدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية، ستيفن رينا وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.

وقد صرّح القائم بالأعمال جولدبرجر بهذه المناسبة قائلاً: "نفخر بالمشاركة الأمريكية القوية في هذا الحدث وسنواصل العمل مع الحكومة المصرية والشركات الأمريكية لنرى مصر تمتلك الأدوات التي تحتاجها لضمان أمنها "