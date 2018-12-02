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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 07:36 مساءً - شوقي يستعرض النظام التعليمي الجديد مع نظيره الصومالي
كتب: محمود الشريف
استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، عبدالله جودح بري، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال والسفير عبدالغني محمد عيسى، سفير الصومال لدى جمهورية مصر العربية ووفد مرافق لهم وذلك بمقر الوزارة.
وتم خلال الأجتماع استعراض التجربة المصرية الخاصة بتطوير نظام التعليم ومناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين في آليات وتطبيق هذا النظام.
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