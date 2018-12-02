متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف باحثون بريطانيون عن أن الركل الذي تشعر به السيدات الحوامل في بعض الأوقات من جانب أطفالهن وهم داخل أرحامهن ربما يكون ناتجاً عن رغبة الجنين في معرفة أبعاد جسمه واستكشاف البيئة المحيطة به !
وقام الباحثون في دراسة أجروها بكلية لندن الجامعية بتحليل الموجات الدماغية لـ19 رضيعا يبلغون من العمر يومين، وقد ولد بعضهم قبل أوانه وبالتالي يفترض أنهم يتصرفون كما لو كانوا ما يزالون في أرحام أمهاتهن.
وأوضح الباحثون أن الفحوصات أظهرت لهم أنه حين يركل الأجنة بأقدامهم، فإنهم يُنَشِّطُون بتلك الحركة منطقة في أدمغتهم مرتبطة بمدخلات حسية ويُعتَقَد أنها حاسمة في مساعدتهم على "التعرف على" أجسادهم.
ونقلت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية في هذا السياق عن دكتور لورينزو فابريزي، الباحث الرئيسي بالدراسة، قوله "معروف أن الحركات العفوية وردود الفعل اللاحقة من البيئة التي يتواجد بها الجنين خلال مراحل النمو الأولى ضرورية بالفعل لرسم خرائط الدماغ في الحيوانات مثل الجرذان. وقد أظهرنا هنا في دراستنا أن ذلك الأمر قد يكون صحيحاً في البشر أيضاً".
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يلجأ الجنين إلى "الركل" داخل رحم الأم؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .