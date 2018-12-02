من سوناكشي سينها إلى ديبيكا بادوكون.. تعرفي على سر البشرة المثالية لنجمات بوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قلما تظهر النجمات دون مكياج، ولكن هناك كثيرات لا يكترثن لآراء الآخرين ويأخذن راحة أحيانًا من المكياج، ولا يترددن في أخذ السيلفي ونشره على إنستغرام مثلًا.

تشتهر نجمات بوليوود بجمالهن المميز، وفي حين أن الكثيرات يظهرن دون مكياج، إلا أنهن يثرن الجدل بجمال بشرتهن وصفائها ليبدأ تساؤل الكثيرات منا بشأن سر بشرتهن المثالية، لذا نقدم لكِ من ملجة بي بيوتيفول "سر نجمات بوليوود للحصول على بشرة مثالية دون مكياج":

بريانكا تشوبرا





على الرغم من بساطة تلك الخطوة، إلا أن "بريانكا" لا تتخلى عن شرب 2-3 لترات من الماء كل يوم لتحرص على مد بشرتها بما تحتاجه من ترطيب.

سوناكشي سينها

أصبحت سوناكشي مصدر إلهام مؤثر فيما يتعلق باللياقة البدنية، وهي دائمًا ما تحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، إذ أنها مهمة للحصول على بشرة صحية، فالتعرق يساعد في التخلص من السموم عن طريق طردها من الجسم.

عليا بهات

عندما يتعلق الأمر بجمال البشرة وصحتها، تعتمد عليا على ما تتناوله من طعام، حيث إن الطعام الصحي يعمل على تغذية البشرة من الأعماق ليجعلها أكثر جمالًا خارجيًا.

ديبيكا بادوكون

بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واعتماد نظام غذائي، قد يبدو سر نقاء بشرة "ديبيكا" غريبًا بعض الشيء، حيث تحرص على منح بشرتها إجازه من المكياج يومين في الأسبوع.

كاترينا كيف

تفوت الكثيرات منا خطوة تقشير البشرة ولا تنفذها بانتظام، ولكن تلك الخطوة البسيطة هي في الواقع سر بشرة "كاترينا" الصحية، حيث تحرص على تقشير بشرتها مرة في الأسبوع لتطهير بشرتها من الأعماق.