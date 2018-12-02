ليدي غاغا بإطلالة جريئة في حفل توزيع جوائز السينيماتيك السنوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت النجمة ليدي غاغا الأنظار بإطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جائزة السينماتيك السنوية في نسختها الثانية والثلاثين في لوس أنجلوس الليلة الماضية.

وقد ارتدت النجمة فستان شفاف بلون الشامبانيا من توقيع المصمم عز الدين علية، وتميز الفستان بقماش شفاف مطرز براق بفتحات في جميع أنحائه، وبخط رقبة بقصة الهالتر.

ونسقت غاغا الفستان مع زوج من صنادل البلاتفورم المكتنزة المعدنية، كما اعتمدت تسريحة شعر الكعكة المرتفعة، واختارت مكياجاً براقا ميتاليكيا مع أحمر شفاه جريء ، وظلال عيون براق ورسمة آيلاينر مجنحة.

وخلال الحدث، ألقت النجمة كلمة مؤثرة عن كوبر الذي يشاركها دور البطولة في فيلمها الناجح "A Star Is Born"، وأوضحت كيف أجبرها على إعادة الاتصال مع نفسها القديمة من خلال الإشارة إليها باسم ستيفاني جيرمانوتا، اسمها الذي لم تستخدمه مهنيا خلال أكثر من عشر سنوات.

ومع اقتراب موسم الجوائز، سيظهر الثنائي غاغا وكوبر على السجادة الحمراء في العديد من المناسبات الأخرى، خصوصا أن الفيلم الأخير هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالأوسكار وجوائز أخرى في هذا الموسم.