أوزجان دنيز يُثير الجدل بنشر صُورته مع حبيبته السابقة فهرية أفجان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان التركي أوزجان دنيز ضجة كبيرة بعد قيامه بنشر صورة تجمعه بالنجمة التركية فهرية أفجان زوجة النجم بوراك أزوجفيت والتي كانت حبيبته فترة طويلة استمرت لـ4 سنوات.

فبعد نشر دنيز عبر حسابه الخاص في تويتر صورة من فيلم أنت منزلي والذي جمعهما في عام 2012 وكانا وقتها في علاقة حب استمرت 4 سنوات، تعرض دنيز لهجوم كبير بسبب هذا التصرف خصوصًا أن أفجان تنتظر طفلها الأول من زوجها بوراك أزوجفيت.

واضطر دنيز لنشر بيان يوضح من خلاله حقيقة ما حدث وقال فيه إنه لا يدير حسابه بنفسه وإن إدارة اعماله هي من تقوم بإدارة هذا الحساب، وإنه عادة ما يقوم المسؤول عن الحساب بنشر صور من أعمال قديمة تجمعه بعدد من النجوم من بينهم فهرية والتي شاركته بهذا الفيلم.

إلا أن بيان دنيز لم يلق استحسان جمهور أفجان وأوزجفيت والذين شككوا بنيته، مؤكدين أنه تعمد نشر الصورة، خصوصًا أن له أسبقية في هذا الأمر إذ كان قد وضع زر الإعجاب على إحدى صور فهرية في "إنستغرام" قبل زواجها بفترة قصيرة تصل إلى ما يقارب الشهرين وبرر فعلته وقتها أن الإعجاب عن طريق الخطأ.

والجدير بالذكر أن الثنائي بوراك أزوجفيت وفهرية أفجان ينتظران طفلها الأول، والذي كانا قد أعلنا في وقت سابق أنه "ذكر".