ريهام حجاج مع صديقتها في أول ظُهور بعد الزواج.. شاهدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول ظهور لها بعد زواجها، أطلت الممثلة المصرية ريهام حجاج عبر متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" برفقة إحدى صديقاتها، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "نصي التاني".

يأتي ذلك الظهور من ريهام حجاج بعد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الوقت الذي تصر فيه الأولى على عدم النفي أو التأكيد بشأن زواجها.

وكان آخر ظهور رسمي لريهام حجاج، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانا حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، باللون الأحمر وبقصة الكتف الواحدة.

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فقد أطلت على متابعيها منذ أيام بصورة لها من داخل الحرم المكي، عقب أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.