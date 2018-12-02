ماجد المصري يحتفل بخطوبة ابنته ويرفض مشاركة جمهوره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان ماجد المصري بخطوبة ابنته ماهيتاب ناشرًا فيديو من حفل الخطوبة والذي وصفه بالعائلي، تظهر فيه العروس إلى جانب عريسها.

ويبدو أن المصري قرر أن يفرح بهذه المناسبة بشكل كامل وأن لا يسمع ما يضايقه في مثل هذه الأجواء لذا قام بإغلاق التعليقات منعًا لأي انتقادات مُعبرًا عن فرحته الشديدة بهذه المناسبة من خلال تعليقه.

وكانت ابنة المصري قد أثارت الجدل حولها في اكثر من مناسبة، إذ انتشرت لها عدد من الصور والتي تظهر فيها إلى جانب والدها وتغزل فيها الجمهور المصري مُرجحين أن تدخل عالم الفن لجمالها.

إلا أن ماهيتاب وبعد فترة من انتشار صورها مع والدها قامت بارتداء الحجاب ونشر صور جديدة لها به، كما وقامت زوجة أبيها السيدة رانيا أبو النصر بتهنئتها.

والجدير بالذكر أن ماهيتاب هي ابنة المصري الكبرى من طليقته المطربة اش اش، وله أيضًا ابن يُدعى أحمد قرر دخول عالم الفن على خطى والده، وللفنان المصري من زوجته الثانية السيدة رانيا أبو النصر طفلين هما آدم وداليدا.

وعلى الصعيد الفني أنهى الفنان ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل "بحر" والذي من المقرر أن يُعرض خلال الفترة المقبلة.