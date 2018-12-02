كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 06:21 مساءً - بالفيديو.. أرسنال يُسقط توتنهام بالأربعة ويعتلي عرش لندن

أرسنال

حقق أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى فوزاً عريضاً على توتنهام بنتيجة 4 – 2 في مباراة "ديربي لندن"، التي جمعتهما اليوم بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

خاض أرسنال بتشكيل ضم كلاً من، لينو في حراسة المرمى، بيليرين، هولدينج، موستافي، سوكراتيس، كولاسيناك، تشاكا، توريرا، مخيتيريان، إيوبي، أوباميانج، وعلى مقاعد البدلاء، تشيك، ليشتستاينر، مايتلاند نيلس، جندوزي، النني، رامزي، لاكازيت.

في حين خاض توتنهام بتشكيل ضم كلاً من، لوريس في حراسة المرمى، أورييه، فويث، فيرتونخن، ديفيز، إيرك داير، سيسوكو، إريكسن، ديلي آلي، هيونج مين سون، هاري كين، وعلى مقاعد البدلاء، جازينجا، ألديرفيريلد، داني روز، والكر بيترز، هاري وينكس، لوكاس مورا، لورنتي.

وبادر أرسنال بالتسجيل عن طريق المهاجم الجابوني أوباميانج في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض توتنهام حيث تمكن إيريك داير من تسجيل هدف توتنهام الأول في الدقيقة 30 من ضربة رأسية متقنة، بينما نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لـ"السبيرز" في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتفوق توتنهام بنتيجة 2 – 1.

انتفض أرسنال في الشوط الثاني تمكن أوباميانج من تسجيل الهدف الثاني لفريق أرسنال في الدقيقة 56 ليرفع رصيده من الاهداف إلى 10 في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي، قبل أن يتمكن ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا من تسجيل الهدفين الثالث والرابع لنادي أرسنال في الدقيقتين 74 و77 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة أرسنال وتوتنهام مشادة كلامية حادة عقب نجح "السبيرز" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما قام إيريك داير بالاحتفال أمام جماهير أرسنال بالهدف الذى سجله في شباك "الجانرز".

ولعب توتنهام بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85 بعد طرد لاعبه يان فيرتونخين لحصوله على إنذارين، هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 30 نقطة في المركز الرابع متفوقاً بفارق الاهداف على توتنهام صاحب المركز الخامس.