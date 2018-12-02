كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 06:21 مساءً - سنجاب ضخم يثير ضجة عبر السوشيال - فيديو







انتشرت مؤخرا صور لعدد من الحيوانات الضخمة عن المعتاد فبعد ظهور البقرة الكبرى بوزن سيارة والدجاجة العملاقة تداول رواد الإنترنت صورا لسنجاب بحجم كبير. وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد السنجاب وهو يتناول وجبته بالقرب من شجرة في ولاية كارولينا الشمالية، الذي ظهر بطول يقترب من الـ 66 سم، ويعتقد أن وزنه 1.3 كيلو جرام، وهو ما يعني أنه أكبر مرتين من السناجب الحمراء والرمادية المتعارف عليها بالمنطقة. ويذكر أن طول السنجاب يعد دون احتساب طول ذيله.

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