كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 06:21 مساءً - مستشفيات جامعة عين شمس: إجراء عمليات لـ4500 حالة ضمن قوائم الانتظار
قال الدكتور أيمن صالح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس "الدمرداش"، إن هناك عددا من أوجه التعاون القائمة بين المستشفيات الجامعية والدول الإفريقية بشأن التبادل والتدريب الطلابي بالجامعة، لافتا إلى أن هناك خطة لتأهيل كلية الطب جامعة عين شمس، لتكون مركزا إقليميا متميزا في التدريب والتدريس للطب.
وأضاف صالح، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة عين شمس بشأن الإعلان عن الإنجازات التي تمت خلال العام الدراسي الماضي، أن الجامعة أجرت وأنهت أكثر من 4500 حالة ضمن قوائم الانتظار، من 20 ألف حالة على مستوى المستشفيات الجامعية بمصر، موضحا أنها أكبر نسبة تم إنهاء قوائم الانتظار بها على مستوى الجامعات
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