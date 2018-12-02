بالصور| في اليوم الوطني للإمارات.. إليسا تهاجم السياسة اللبنانية

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الشعب الإماراتي بعيدهم الوطني، منذ قليل، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت إليسا:"شعب الإمارات بيستاهل كل الإنجازات يللي عم يحققها. لو لبنان عندو نص الشفافية والنظام كنا بأحسن حالاتنا.. نيالكن بحكامكن".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تعلن فيها الفنانة اللبنانية انتقادها لسياسات بلادها، حيث هنأت "جارة القمر" في عيد ميلادها، المتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني، قائلة: ""يمكن مش دايما عنا استقلال.. بس الأكيد إنو دايما عنا فيروز"، مضيفة: "عقبال كل سنة.. يوم فيروز".

يشار إلى أن 2 ديسمبر من كل عام يوافق اليوم الوطني الإماراتي، بعد إجماع حكام الإمارات السبع، على الاتحاد في دولة واحدة عام 1971، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان.

​