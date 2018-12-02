مريم حسين: الرجال الحقيقيون ماتوا بالحروب وباقي الذكور فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت الفنانة المغربية مريم حسين، عدة نصائح للفتيات خلال تعاملهن مع الرجال، منها عدم الاعتماد علي أي رجل بحياتها سواء زوجها أو حبيبها أو حتى والدها، مشددة على أن الرجال يعتبرون احتياج النساء لهم نقطة ضعف يمكن استغلالها.

وهاجمت مريم في فيديو عبر صفحتها على سناب شات الرجال، مؤكدة أن الرجال الحقيقيين ماتوا بالحروب المختلفة ولم يتبق حاليًا إلا الذكور فقط، وأنها لا تعتمد على رجل بحياتها وصنعت نفسها بنفسها.

ولفتت الفنانة المغربية إلى أن غالبية الرجال حاليًا ليس معهم أموال وبالتالي لا يجب أن تعتمد عليهم المرأة ماديًا، موضحة أن الفتيات يجب أن يتخلصن من الرجال قبل أن يتخلصوا هم منهن.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بالأيام القليلة الماضية فيديو للفنانة مريم حسين خلال احتضانها لابنتها الوحيدة قبل دخولها غرفة العمليات بإحدى العيادات الخاصة، وبدت ابنتها مختلفة وأكبر سنًا.