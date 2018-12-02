ريهام عزيز تناهض تعنيف المرأة بالفن.. وتكشف عن مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة ريهام عزيز عن مفاجأة تقوم بتحضيرها عبر كتابتها لسيناريو فيلم سينمائي، قدمته للمؤسسة العامة للسينما في سوريا، تفكر في أن تؤدي بطولته.

من جانب آخر؛ شاركت "عزيز" بحملة توعوية عبر أفلام تلفزيونية قصيرة من إنتاج وزارة الإعلام السورية وبموضوعات مختلفة ومتنوعة، تضمنت الإضاءة على مشكلات التي تعاني منها المجتمعات الشرقية.

وقالت ريهام لـ"فوشيا" أنها قدمت أفكارًا عن المخدرات، ومضار التدخين، وعن الطفولة وزواج القاصرات. مضيفة أنها اختارت أن تؤدي بطولة فيلم تعنيف المرأة جسديًا من فكرتها وكتابتها وبطولتها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعنيف ضد المرأة.

وأكدت أنها تحمل رسالتها إلى المرأة أولاً وإلى المجتمع ثانياً، مشيرة إلى أن رسالتها تكمن في احترام المرأة وتقديرها وعدم إذلالها، واحترامها كأمّ وزوجة وحبيبة وشريكة وأخت وابنة، وبالتالي عليها هي أن تعرف حقوقها و واجباتها.

وحول تحضيراتها على صعيد الدراما التلفزيونية، أوضحت أنها لم تزل تقرأ نصوصًا ولم يقع اختيارها بعد على أي عمل.